Активісти опублікували частину підозри Андрію Riffmasterу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З’явилося фото, на якому, ймовірно, зображена частина підозри Андрію Riffmasterу Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її на своїй сторінці в Facebook опублікував координатор С14 Сергій Мазур, передає УНН.
На сторінці розміщена, ймовірно, частина підозри Андрію Riffmasterу Антоненку.
Крім того, як стало відомо, обшук у помешканні Антоненка триває уже більше чотирьох годин.
“Обшук у Ріффмастера триває досі. Уже більше 4 годин. Кінець нескоро”, — написав Сергій Мазур.
Нагадаємо, у будинку українського музиканта Андрія Антоненка правоохоронці проводили обшуки.
Музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його підозрюють у вбивстві Павла Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.