Справа Шеремета: активісти показали, як проходили обшуки в Андрія Riffmasterа Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У будинку українського музиканта Андрія Антоненка, відомого як засновник гурту Riffmaster, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, правоохоронці проводили обшуки. Журналістів до будівлі не підпускали. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор С14 Сергій Мазур, передає УНН.
“У „Ріффмастера“ обшук. На Старовокзальній 7-в. Інкримінують убивство Шеремета. Дуже мутно все це. Дуже дивно. Ні журналістів, ні інших не пускають на подвір‘я будинку Ріффмастера, у якого проводиться обшук”, — написав Сергій Мазур.
Він додав, що незрозуміло, яка логіка блокування та які законні підстави на неї.
“Блокують всі входи-виходи. Не пускають навіть мешканців”, — написав Сергій Мазур згодом.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.