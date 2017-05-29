Активисты назвали непрозрачным конкурс в Совет общественного контроля НАБУ

Активисты считают, что как минимум десяти кандидатам было отказано по формальным причинам.

"У нас было написано в обосновании отказа, что ОО" Агентство общественной журналистики МОСТ "- известная херсонская организация, которая не является антикоррупционной. Это что, ООО, и у нас какой-то не такой КВЭД?» - прокомментировал ситуацию активист организации МОСТ Александр Савич .

"Чтобы попасть в совет общественного контроля при НАБУ нужно в уставе иметь деятельность, связанную с коррупцией", - цитирует председатель правления общественной организации "Философия сердца" Юлия Грига.

Также одна из причин отказа - ей всего лишь 28 лет. По словам исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина организация "Философия сердца" "несмотря на философскую название является одной из самых известных антикоррупционных организаций Винницы."

Как сообщил канал 112 Украина, представитель НАБУ предложил активистам определить трех представителей и зайти на разговор к руководству НАБУ, но при одном условии: что на этой встрече не будут присутствовать пресса и телекамеры. Антикоррупционеры ответили, что "в таких условиях они не согласны, поэтому встречи не будет и они будут ждать официального ответа."

Напомним, 10 мая НАБУ объявило конкурс на формирование Совета общественного контроля в своем ведомстве. Необходимо набрать 15 человек, деятельность которых связана с антикоррупционной. Выбирать их нужно 31 мая. Украинцы смогут открыто голосовать за кандидатов на официальном сайте НАБУ. И по информации самого НАБУ, уже зарегистрировалось 56 кандидатов от 35 общественных организаций, но семь организаций заявили о том, что этот процесс происходил непрозрачно.

Активисты общественных организаций "Правый сектор Подол", "МОСТ", Степь, "Философия Сердца" и других потребовали у руководства Национального антикоррупционного бюро вернуть их кандидатов к участию в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при НАБУ.