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Активісти назвали непрозорим конкурс до Ради громадського контролю НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Представники громадських організацій зі всієї України прийшли під стіни НАБУ, з вимогою включити їх членів, яких незаконно не зареєстрували в якості кандидатів у члени Ради громадського контролю НАБУ, передає УНН.

Активісти назвали непрозорим конкурс до Ради громадського контролю НАБУ

Активісти вважають, що як мінімум десяти кандидатам було відмовлено з формальних причин.

“У нас було написано в обгрунтуванні відмови, що ГО” Агентство громадської журналістики МОСТ" — відома херсонська організація, яка не є антикорупційною. Це що, ТОВ, і у нас якийсь не такий КВЕД?“ — прокоментував ситуацію активіст організації МОСТ Олександр Савич.

“Щоб потрапити до ради громадського контролю при НАБУ потрібно в статуті мати діяльність пов’язану з корупцією,” — цитує голова правління громадської організації “Філософія Серця” Юлія Грига.

Також одна з причин відмови — їй всього лише 28 років. За словами виконавчого директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина організація “Філософія Серця” “не дивлячись на філософську назву є однієї з найвідоміших антикорупційних організацій Вінниці.”

Як повідомив канал 112 Україна, представник НАБУ запропонував активістам визначити трьох представників і зайти на розмову до керівництва НАБУ, але за однієї умови: що на цій зустрічі не будуть присутні преса і телекамери. Антикорупціонери відповіли, що “на такі умови вони не згодні, тому зустрічі не буде і вони будуть чекати офіційної відповіді.”

Нагадаємо, 10 травня НАБУ оголосило конкурс на формування Ради громадського контролю в своєму відомстві. Необхідно набрати 15 осіб, діяльність яких пов’язана з антикорупційною. Вибирати їх потрібно 31 травня. Українці зможуть відкрито голосувати за кандидатів на офіційному сайті НАБУ. І за інформацією самого НАБУ, вже зареєструвалося 56 кандидатів від 35 громадських організацій, але сім організацій заявили про те, що цей процес відбувався непрозоро.

Активісти громадських організацій “Правий сектор Поділ”, “МОСТ”, Степ, “Філософія Серця” та інших зажадали у керівництва Національного антикорупційного бюро повернути їх кандидатів до участі в конкурсі з формування складу Ради громадського контролю при НАБУ.

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