Активисты насчитали минимум 45 случаев насильственных исчезновений в Крыму за период аннексии

"На данный момент нам известно о 45 кейсах насильственных исчезновений, судьба 15 пропавших до сих пор не известна, шесть человек были найдены мертвыми, и два человека были найдены в местах лишения свободы", - отметил Савченко.



По его словам, жертвами насильственных исчезновений на территории оккупированного Крыма становятся люди, которые не согласны с оккупацией Россией и которые в представлении РФ представляют какие-то риски ее контроля над украинским полуостровом.



"Оккупационные власти не просто не проводят эффективное расследование, не предпринимают усилий для того, чтобы человек был найден, а ответственные за такие действия лица были наказаны, но в целом сейчас по той политики лжи, которая проводится РФ, вообще не признается факта совершения определенных преступлений. .. Но статистика, которую я назвал, - она очень приблизительная. Мы считаем, что таких случаев было гораздо больше, просто о них не говорят", - добавил общественный деятель.



По его словам, один из самых ярких в плане доказательной базы случаев насильственных исчезновений произошел в ночь с 24 на 25 мая 2016 года, когда исчез крымско-татарский активист Эрвин Ибрагимов.



Через месяц после этих событий, 25 июня 2016, КримSOS вышла на первую акцию под посольством РФ в Киеве, и теперь проводит такие акции 25 числа каждого месяца.



Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Россию в ограничении прав и свобод членов религиозных меньшинств, в частности мусульман в оккупированном Крыму.