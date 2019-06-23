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США звинуватили Росію у переслідуванні релігійних меншин у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів звинуватив Росію в обмеженні прав та свобод членів релігійних меншин, зокрема мусульман в окупованому Криму. Про це йдеться в доповіді, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.

США звинуватили Росію у переслідуванні релігійних меншин у Криму

У документі підкреслюється, що в Росії члени релігійних меншин та релігійних організацій меншин зазнають переслідувань, їх затримують штрафують, ув'язнюють за нібито екстремізм, незважаючи на свободу віросповідання, рівні права незалежно від релігійних переконань, передбачені російською Конституцією.

Зокрема, згідно з даними російської правозахисної організації "Меморіал", зараз у Росії перебувають у в'язниці 177 людей через свої релігійні погляди, причому більшість з них - мусульмани.

Згідно з доповіддю, протягом року щонайменше 11 послідовників мусульманського богослова Саїда Нурсі в Криму постали перед судом або були ув'язнені, а четверо засуджені за нібито належність до організації "Хізб ут-Тахрір", ще сімох затримано за підозрою в тому, що вони були членами організації.

У доповіді Держдепу у зв'язку зі "справою Хізб ут-Тахрір" згадуються кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абілтаров і Зеврі Абсеїтов, засуджені до 17 і 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму судом у Ростові-на-Дону.

"Усі четверо були арештовані в Криму (Україна) в 2016 році за звинуваченням у приналежності до "Хізб ут-Тахрір" і "підготовку до насильницького повалення конституційного ладу" і доставлені в Росію", - йдеться в доповіді.

У Держдепартаменті підкреслюють, що, на думку правозахисників, цих людей переслідують "за їх опозицію російській окупації Криму".

У документі також зазначають, що влада РФ надає Російській православній церкві привілеї, яких не має більше жодна інша церква або релігійне об'єднання у країні.

Нагадаємо, у Криму розклеїли листівки проти російських репресій.

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