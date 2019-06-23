США обвинили Россию в преследовании религиозных меньшинств в Крыму

В документе подчеркивается, что в России члены религиозных меньшинств и религиозных организаций меньшинств подвергаются преследованиям, их задерживают штрафуют, сажают за якобы экстремизм, несмотря на свободу вероисповедания, равные права независимо от религиозных убеждений, предусмотренные российской конституцией.

В частности, по данным российской правозащитной организации "Мемориал", сейчас в России находятся в тюрьме 177 человек из-за своих религиозных взглядов, причем большинство из них - мусульмане.

Согласно докладу, в течение года не менее 11 последователей мусульманского богослова Саида Нурси в Крыму предстали перед судом или были заключены, а четверо осуждены за якобы принадлежность к организации "Хизб ут-Тахрир", еще семь задержаны по подозрению в том, что они были членами организации.

В докладе Госдепа в связи с "делом Хизб ут-Тахрир" упоминаются крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Рустем Абилтаров и Зеври Абсеитов, приговорены к 17 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима судом в Ростове-на-Дону.

"Все четверо были арестованы в Крыму (Украина) в 2016 году по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" и "за подготовку к насильственному свержению конституционного строя" и доставлены в Россию", - говорится в докладе.

В Госдепартаменте подчеркивают, что, по мнению правозащитников, эти люди преследуют "за их оппозицию российской оккупации Крыма".

В документе также отмечают, что власти РФ предоставляет Русской православной церкви привилегии, которых нет больше ни одна другая церковь или религиозное объединение в стране.

Напомним, в Крыму расклеили листовки против российских репрессий.