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Активісти нарахували мінімум 45 випадків насильницьких зникнень в Криму за період анексії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. З 2014 року відомо про 45 випадків насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму. Про це повідомив заступник координатора ГО “КримSOS” Денис Савченко на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Активісти нарахували мінімум 45 випадків насильницьких зникнень в Криму за період анексії

”На даний момент нам відомо про 45 кейсів насильницьких зникнень, доля 15 зниклих досі не відома, шість осіб були знайдені мертвими, і дві особи були знайдені в місцях позбавлення волі”, - зазначив Савченко.

За його словами, жертвами насильницьких зникнень на території окупованого Криму стають люди, які не згодні з окупацією Росією та які в уявленні РФ представляють якісь ризики щодо її контролю над українським півостровом.

"Окупаційна влада не просто не проводить ефективне розслідування, не докладає зусиль для того, щоб людина була знайдена, а відповідальні за такі дії особи були покарані, але загалом зараз за тієї політики брехні, яка проводиться РФ, взагалі не визнає факту вчинення деяких правопорушень... Та статистика, яку я назвав, - вона дуже приблизна. Ми вважаємо, що таких випадків було набагато більше, просто про них не кажуть", - додав громадський діяч.

За його словами, один з найбільш яскравих в плані доказової бази випадків насильницьких зникнень стався в ніч з 24 на 25 травня 2016 року, коли зник кримсько-татарський активіст Ервін Ібрагімов.

Через місяць після цих подій, 25 червня 2016 року, КримSOS вийшла на першу акцію під посольством РФ у Києві, і тепер проводить такі акції 25 числа кожного місяця.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів звинуватив Росію в обмеженні прав та свобод членів релігійних меншин, зокрема мусульман в окупованому Криму.

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