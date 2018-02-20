Активист Майдана объявлен в розыск по подозрению в убийстве двух правоохранителей - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Прокуратура объявила в розыск активиста Майдана по подозрению в умышленном убийстве двух правоохранителей и ранении еще одного во время противостояний в центре Киева в феврале 2014 года. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Также расследуются убийства правоохранителей. Они инкриминируются тогдашнему руководству государства, которое отдало преступные приказы, и активистам. В частности, сообщение о подозрении одному лицу из числа активистов, которой подозревается в убийстве двух правоохранителей и ранении одного", - сказал С.Горбатюк.
Он пояснил, что лицо, совершившее действия, которые привели к гибели человека, освобождается от уголовного преследования, если это было сделано из-за необходимую или крайне необходимую оборону.
"В этом случае таких признаков не установлено. Это лицо не появилось для избрания меры пресечения и объявлено в розыск", - отметил C.Горбатюк.
Как сообщал УНН, по словам С.Горбатюка, первые убийства на Майдане Незалежности в Киеве в января 2014 года не раскрыты, но перспектива на раскрытие есть.