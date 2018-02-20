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Активіста Майдану оголошено в розшук за підозрою у вбивстві двох правоохоронців - ГПУ

Активіста Майдану оголошено в розшук за підозрою у вбивстві двох правоохоронців - ГПУ

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прокуратура оголосила у розшук активіста Майдану за підозрою у навмисному вбивстві двох правоохоронців і пораненні ще одного під час протистоянь у центрі Києва у лютому 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

“Також розслідуються вбивства правоохоронців. Вони інкримінуються тодішньому керівництву держави, яке віддало злочинні накази, і активістам. Зокрема, повідомлення про підозру одній особі з числа активістів, якій підозрюється у вбивстві двох правоохоронців і пораненні одного”, — сказав С.Горбатюк.

Він пояснив, що особа, яка вчинила дії, що призвели до загибелі людини, звільняється від кримінального переслідування, якщо це було вчинено через необхідну або вкрай необхідну оборону.

“У цьому випадку таких ознак не встановлено. Ця особа не з'явилася для обрання запобіжного заходу і оголошена у розшук”, — зазначив C.Горбатюк.

Як повідомляв УНН, за словами С.Горбатюка, перші вбивства на Майдані Незалежності у Києві у січні 2014 року не розкриті, але перспектива на розкриття є.

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