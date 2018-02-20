Активіста Майдану оголошено в розшук за підозрою у вбивстві двох правоохоронців - ГПУ

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прокуратура оголосила у розшук активіста Майдану за підозрою у навмисному вбивстві двох правоохоронців і пораненні ще одного під час протистоянь у центрі Києва у лютому 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.