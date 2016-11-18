Активист: президентский закон о возмещении средств обманутым вкладчикам - популизм
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Принятый парламентом и подписанный Президентом закон о возмещении средств обманутым вкладчикам является популизмом. Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель проекта общественной организации "Центр UA" Андрей Андрушкив, передает УНН.
"Самым ценным для меня стал пример голосования за закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг, который имеет целью помочь обманутым вкладчикам финансовой пирамиды, которая почему-то у нас называлась банк" Михайловский " . И опять же, это решение, которое принял парламент, это чистой воды популизм, так как из карманов рядовых налогоплательщиков просто вытянут 1,2 млрд гривен ни за что, ни про что ", - отметил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи представителями обманутых вкладчиков банка "Михайловский" подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг " .