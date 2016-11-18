Активіст: президентський закон щодо відшкодування коштів ошуканим вкладникам - популізм
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ухвалений парламентом і підписаний Президентом закон щодо відшкодування коштів ошуканим вкладникам популізмом. Про це в ефірі “5 каналу” керівник проекту громадської організації “Центр UA” Андрій Андрушків, передає УНН.
“Найціннішим для мене став приклад голосування за закон щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг, який має на меті допомогти обдуреним вкладникам фінансової піраміди, яка чомусь у нас називалася банк „Михайлівський“. І знову ж таки, це рішення, яке ухвалив парламент, це чистої води популізм, тому що з кишень рядових платників податків просто витягнуть 1,2 млрд гривень ні за що, ні про що”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час зустрічі представниками ошуканих вкладників банку “Михайлівський” підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг”.