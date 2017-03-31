Активы В.Януковича могут поступить в бюджет до июля 2017 года - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40389 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156523 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116475 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 19521 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Средства от спецконфискации активов режима Виктора Януковича могут поступить в госбюджет уже в первом полугодии 2017 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы заложили в спецфонды 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам, но я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства уже поступят государству", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко рассказал, что Украина обжалует решение Высокого суда Лондона о рассмотрении дела по "долгу Януковича" по сокращенной процедуре из-за того, что имеет доказательства, которые можно озвучить только при полной процедуре.

Напомним, Высокий суд Лондона не признал обоснованность позиции и аргументов Украины в деле России против Украины по выплате кредита в 3 млрд долл., который в декабря 2013 года получил украинское правительство от РФ, называют "долгом Януковича".

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