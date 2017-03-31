Активы В.Януковича могут поступить в бюджет до июля 2017 года - В.Гройсман

"Мы заложили в спецфонды 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам, но я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства уже поступят государству", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко рассказал, что Украина обжалует решение Высокого суда Лондона о рассмотрении дела по "долгу Януковича" по сокращенной процедуре из-за того, что имеет доказательства, которые можно озвучить только при полной процедуре.

Напомним, Высокий суд Лондона не признал обоснованность позиции и аргументов Украины в деле России против Украины по выплате кредита в 3 млрд долл., который в декабря 2013 года получил украинское правительство от РФ, называют "долгом Януковича".