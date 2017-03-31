Активи В.Януковича можуть надійти до бюджету до липня 2017 року - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кошти від спецконфіскації активів режиму Віктора Януковича можуть надійти до держбюджету вже у першому півріччі 2017 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми заклали у спецфонди 12 млрд грн всього і розподілили їх по різним програмам, але я вважаю, що у першому півріччі можливо буде говорити про те, що ці кошти надійдуть вже до держави”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Павло Петренко розповів, що Україна оскаржить рішення Високого суду Лондона про розгляд справи щодо "боргу Януковича" за скороченою процедурою через те, що має докази, які можна озвучити виключно при повній процедурі.
Нагадаємо, Високий суд Лондона не визнав обгрунтованість позиції і аргументів України у справі Росії проти України щодо виплати кредиту в 3 млрд дол., який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича".