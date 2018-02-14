Аксенова выбрали из-за наличия силового ресурса для противостояния крымским татарам - Пономарев

“Было принято решение опереться на Аксенова — главным фактором этого решения было то, что он был связан с местными криминальными группировками и у них был силовой ресурс. В качестве основной противостоящей силы назывались крымские татары, и считалось, что только Аксенов был в состоянии им силовым образом противостоять. Поэтому он был выбран, но точная дата этого события мне неизвестна.

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Предполагаю, что когда был известный митинг у здания Верховного Совета в Симферополе, в котором произошли столкновения с крымскими татарами — после этого было сказано, что нужно иметь свой общественный силовой ресурс, который бы мог им противостоять. Тогда же стало понятно, что крымские депутаты не готовы самостоятельно что-то предпринимать”, — рассказал И.Пономарев.

Он добавил, что после этих событий Константин Малафеев дал команду “бывшему руководителю своей охраны Гиркину силовым образом собрать депутатов Верховного Совета” АРК.

“Для того, чтобы они приняли решение о назначении референдума и запуска процедуры аннексии”, — резюмировал И.Пономарев.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил факт подкупа бывшего Президента Украины Виктора Януковича со стороны РФ.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича.