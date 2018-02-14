Аксьонова вибрали через наявність силового ресурсу для протистояння кримським татарам - Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сергій Аксьонов був протидійною силою кримським татарам через зв'язки з місцевими кримінальними угрупованнями. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.
"Було прийнято рішення взяти за основу Аксьонова - головним фактором цього рішення було те, що він був пов'язаний з місцевими кримінальними угрупованнями і у них був силовий ресурс. В якості основної сили протистояння проти кримських татар, і вважалося, що тільки Аксьонов був в змозі їм силовим чином протистояти. Тому він був обраний, але точна дата цієї події мені невідома.
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Припускаю, що коли був відомий перебіг мітингу біля будівлі Верховної Ради в Сімферополі, в якому відбулися зіткнення з кримськими татарами - після цього було сказано, що потрібно мати свій громадський силовий ресурс, який би міг їм протистояти. Тоді ж стало зрозуміло, що кримські депутати не готові самостійно щось робити", - розповів І.Пономарьов.
Він додав, що після цих подій Костянтин Малафєєв дав команду "колишньому керівникові своєї охорони Гіркіну силовим чином зібрати депутатів Верховної Ради" АРК.
"Для того, щоб вони прийняли рішення про призначення референдуму та запуску процедури анексії", - резюмував І.Пономароьов.
Нагадаємо, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив факт підкупу колишнього Президента України Віктора Януковича з боку РФ.
Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи про держзраді Віктора Януковича.