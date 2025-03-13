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Аккаунт Жириновского "ожил" в соцсети Маска: обещает глобальные изменения

Киев • УНН

 • 14561 просмотра

Аккаунт умершего в апреле 2022 года российского политика Жириновского неожиданно "ожил" в соцсети Х. В сообщении обещают глобальные изменения, которые шокируют многих.

Аккаунт Жириновского "ожил" в соцсети Маска: обещает глобальные изменения

Аккаунт российского политика владимира жириновского на платформе Х неожиданно "ожил" после более полутора лет от последнего сообщения.

К тому же сам политик умер еще в апреле 2022 года, пишет УНН

Детали

В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий! Многие будут в шоке. Ждите

- говорится в сообщении.

Дополнение 

Жириновский был известен своими агрессивными, ксенофобскими и империалистическими заявлениями. Он неоднократно заявлял о намерении "захватить Киев за три дня".

В 2019 году Генеральная прокуратура Украины сообщила ему о подозрении в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины из-за событий 2014 года.

А в декабре 2021-го он открыто призвал россию начать бомбардировки Украины в новогоднюю ночь. О смерти владимира жириновского стало известно 6 апреля 2022 года. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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