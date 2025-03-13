Аккаунт Жириновского "ожил" в соцсети Маска: обещает глобальные изменения
Киев • УНН
Аккаунт умершего в апреле 2022 года российского политика Жириновского неожиданно "ожил" в соцсети Х. В сообщении обещают глобальные изменения, которые шокируют многих.
Аккаунт российского политика владимира жириновского на платформе Х неожиданно "ожил" после более полутора лет от последнего сообщения.
К тому же сам политик умер еще в апреле 2022 года, пишет УНН.
Детали
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Дополнение
Жириновский был известен своими агрессивными, ксенофобскими и империалистическими заявлениями. Он неоднократно заявлял о намерении "захватить Киев за три дня".
В 2019 году Генеральная прокуратура Украины сообщила ему о подозрении в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины из-за событий 2014 года.
А в декабре 2021-го он открыто призвал россию начать бомбардировки Украины в новогоднюю ночь. О смерти владимира жириновского стало известно 6 апреля 2022 года.