Акаунт жириновського "ожив" у соцмережі Маска: обіцяє глобальні зміни
Київ • УНН
Акаунт померлого в квітні 2022 року російського політика жириновського несподівано "ожив" у соцмережі Х. У дописі обіцяють глобальні зміни, що шокують багатьох.
Акаунт російського політика володимира жириновського на платформі Х несподівано "ожив" після понад півтора року від останнього допису.
До того ж сам політик помер ще в квітні 2022 року, пише УНН.
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Жириновський був відомий своїми агресивними, ксенофобськими та імперіалістичними заявами. Він неодноразово заявляв про намір "захопити Київ за три дні".
У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила йому про підозру у справі щодо посягання на територіальну цілісність України через події 2014 року.
А в грудні 2021-го він відкрито закликав росію розпочати бомбардування України в новорічну ніч. Про смерть володимира жириновського стало відомо 6 квітня 2022 року.