Акаунт жириновського "ожив" у соцмережі Маска: обіцяє глобальні зміни

Акаунт російського політика володимира жириновського на платформі Х несподівано "ожив" після понад півтора року від останнього допису.

До того ж сам політик помер ще в квітні 2022 року, пише УНН.

Деталі

Найближчим часом станеться те, що змінить хід подій! Багато хто буде шокований. Чекайте - йдеться в дописі.

Доповнення

Жириновський був відомий своїми агресивними, ксенофобськими та імперіалістичними заявами. Він неодноразово заявляв про намір "захопити Київ за три дні".

У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила йому про підозру у справі щодо посягання на територіальну цілісність України через події 2014 року.

А в грудні 2021-го він відкрито закликав росію розпочати бомбардування України в новорічну ніч. Про смерть володимира жириновського стало відомо 6 квітня 2022 року.