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В росії не можуть визначитися, помер Жириновський чи ні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні російські ЗМІ почали писати про смерть депутата державної думи російської федерації Володимира Жириновського, однак у самій держдумі думки розділилися, повідомляє УНН.

В росії не можуть визначитися, помер Жириновський чи ні

Деталі

Як написали російські ЗМІ, політик помер сьогодні о 10.45 на 76-му році життя. Останню добу він провів у комі.

Спочатку інформацію про смерть Жириновського підтвердив член ради рф Олександр Пронюшкін. Згодом речник держдуми В'ячеслав Володін заперечив смерть політика.

"Стан його справді тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець. Давайте побажаємо йому якнайшвидшого одужання", — написав Володін.

Додамо

Жириновський потрапив до лікарні з тяжкою формою коронавірусу та ураженням легень на 50-75%.

Як писав УНН, політика було вакциновано сім разів.

Наприкінці лютого його під'єднали до апарату ШВЛ і ввели в штучну кому. Згодом Жириновського вивели з медикаментозного сну.

Днями стало відомо, що його стан помітно погіршується.

Нагадаємо

Жириновський "славиться" своїми скандальними вчинками та заявами. Одне з таких, що "Києву має залишитися третина України, а решта територій має належати росії".

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