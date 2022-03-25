В россии не могут определиться, умер Жириновский или нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня российские СМИ начали писать о смерти депутата государственной думы российской федерации Владимира Жириновского, однако в самой госдуме мнения разделились, сообщает УНН.
Детали
Как написали российские СМИ, политик скончался сегодня в 10:45 на 76-м году жизни. Последние сутки он провел в коме.
Сначала информацию о смерти Жириновского подтвердил член совета рф Александр Пронюшкин. Позже спикер госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть политика.
"Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - написал Володин.
Добавим
Жириновский попал в больницу с тяжелой формой коронавируса и поражением легких на 50-75%.
Как писал УНН, политик вакцинировался семь раз.
В конце февраля его подсоединили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Позже Жириновского вывели из медикаментозного сна.
На днях стало известно, что его состояние заметно ухудшается.
Напомним
Жириновский "славится" своими скандальными поступками и заявлениями. Одно из таких, что "Киеву должна остаться треть Украины, а остальные территории должны принадлежать россии".