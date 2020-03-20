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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ахметов выделил деньги - Суркис поиграл с туалетной бумагой": украинцы не поняли поступка президента "Динамо"

"Ахметов выделил деньги - Суркис поиграл с туалетной бумагой": украинцы не поняли поступка президента "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 34626 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пользователи социальной сети Instagram не оценили поступок президента киевского “Динамо” Игоря Суркиса, который принял участие в челлендже с туалетной бумагой, передает УНН.

Видео, на котором Игорь Суркис набивает туалетную бумагу, было опубликовано в Instagram-аккаунтах brutfootbal и Dynamomania.

Таким образом, Суркис поддержал челлендж “Оставайся дома”, который ранее запустили иностранные футболисты.

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Президент Динамо поддержал челлендж на время карантина

Допис, поширений Football.ua (@officialfootball.ua)

Однако, пользователи социальных сетей не оценили поступок бизнесмена. Часть были возмущены тем, что президент столичного ФК, в то время, когда другие предприниматели покупают в украинские больницы ИВЛ, тесты и защитные костюмы для медиков, выбрал именно такой “вид поддержки” украинцев.

“Какой президент — такая и команда”, — пишет пользователь Instagram.

“...какой талант пропал”, — комментируют украинцы.

“Ахметов выделил деньги на лечение коронавируса, Суркис поигрался туалеткой”, — отмечают пользователи.


Были и те, кто рекомендовал участникам флешмоба набивать использованную туалетную бумагу.

В общем, о целесообразности такого действия на спортивных сайтах развернулись бурные дискуссии.

Также, челлендж “Оставайся дома” прокомментировал у себя в Twitter известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

Он заявил, что категорически против подобных флешмобов.

“Считаю, футболисты с зарплатой свыше 1 млн евро должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб”, — написал Селюк в Twitter.

Напомним, вчера Фонд Рината Ахметова сделал заявление о том, что президент ФК “Шахтер” направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Президент группы DCH (экс-президент ФК “Металист”) Александр Ярославский сообщил, что на национальную программу по противодействию коронавирусу выделил 2 млн долл., и еще 1 млн долл. — на региональную харьковскую.

Сегодня стало известно о том, МХП Юрия Косюка направил Черкасской области 14 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Покупкой аппаратов ИВЛ для украинских больниц активно занялись учредитель Monobank Олег Гороховский, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федоров и Владимир Яценко и др.

Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук также анонсировали, что передадут в больницы Украины 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

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