"Ахметов выделил деньги - Суркис поиграл с туалетной бумагой": украинцы не поняли поступка президента "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Пользователи социальной сети Instagram не оценили поступок президента киевского “Динамо” Игоря Суркиса, который принял участие в челлендже с туалетной бумагой, передает УНН.
Видео, на котором Игорь Суркис набивает туалетную бумагу, было опубликовано в Instagram-аккаунтах brutfootbal и Dynamomania.
Таким образом, Суркис поддержал челлендж “Оставайся дома”, который ранее запустили иностранные футболисты.
Однако, пользователи социальных сетей не оценили поступок бизнесмена. Часть были возмущены тем, что президент столичного ФК, в то время, когда другие предприниматели покупают в украинские больницы ИВЛ, тесты и защитные костюмы для медиков, выбрал именно такой “вид поддержки” украинцев.
“Какой президент — такая и команда”, — пишет пользователь Instagram.
“...какой талант пропал”, — комментируют украинцы.
“Ахметов выделил деньги на лечение коронавируса, Суркис поигрался туалеткой”, — отмечают пользователи.
Были и те, кто рекомендовал участникам флешмоба набивать использованную туалетную бумагу.
В общем, о целесообразности такого действия на спортивных сайтах развернулись бурные дискуссии.
Также, челлендж “Оставайся дома” прокомментировал у себя в Twitter известный футбольный агент Дмитрий Селюк.
Он заявил, что категорически против подобных флешмобов.
“Считаю, футболисты с зарплатой свыше 1 млн евро должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб”, — написал Селюк в Twitter.
Напомним, вчера Фонд Рината Ахметова сделал заявление о том, что президент ФК “Шахтер” направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Президент группы DCH (экс-президент ФК “Металист”) Александр Ярославский сообщил, что на национальную программу по противодействию коронавирусу выделил 2 млн долл., и еще 1 млн долл. — на региональную харьковскую.
Сегодня стало известно о том, МХП Юрия Косюка направил Черкасской области 14 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Покупкой аппаратов ИВЛ для украинских больниц активно занялись учредитель Monobank Олег Гороховский, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федоров и Владимир Яценко и др.
Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук также анонсировали, что передадут в больницы Украины 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).