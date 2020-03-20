"Ахметов виділив гроші - Суркіс погрався з туалетним папером": українці не зрозуміли вчинку президента "Динамо"

Відео, на якому Ігор Суркіс набиває туалетний папір, було опубліковано в Instagram-акаунтах brutfootbal і Dynamomania.

Таким чином, Суркіс підтримав челендж "Залишайся вдома", який раніше запустили іноземні футболісти.

Переглянутися цею допіс в Instagram Президент Динамо підтримав челлендж на час карантину Допіс, Поширення Football.ua (@ officialfootball.ua) 19 Бер 2020 р. про 3:02 PDT

Однак, користувачі соціальних мереж не оцінили вчинок бізнесмена. Частина були обурені тим, що президент столичного ФК, у той час, коли інші підприємці купують в українські лікарні ШВЛ, тести і захисні костюми для медиків, вибрав саме такий "вид підтримки" українців.

"Який президент - така і команда", - пише користувач Instagram.

"... який талант пропав", - коментують українці.

"Ахметов виділив гроші на лікування коронавірусу, Суркіс погрався туалеткою", - відзначають користувачі.



Були й ті, хто рекомендував учасникам флешмобу набивати використаний туалетний папір.

Загалом, про доцільність такої дії на спортивних сайтах розгорнулися бурхливі дискусії.

Також, челендж "Залишайся вдома" прокоментував у себе в Twitter відомий футбольний агент Дмитро Селюк.

Він заявив, що категорично проти подібних флешмобів.

"Вважаю, футболісти з зарплатою понад 1 млн євро повинні купити хоча б 1 апарат для вентиляції легенів, яких скрізь не вистачає, і подарувати лікарням, де їх потребують. Це врятує життя. Ось це справжній флешмоб", - написав Селюк в Twitter.

Нагадаємо, вчора Фонд Ріната Ахметова зробив заяву про те, що президент ФК "Шахтар" направляє 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Президент групи DCH (екс-президент ФК "Металіст") Олександр Ярославський повідомив, що на національну програму з протидії коронавірусу виділив 2 млн дол., і ще 1 млн дол. - на регіональну харківську.

Сьогодні стало відомо про те, МХП Юрія Косюка направив Черкаській області 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Купівлею апаратів ШВЛ для українських лікарень активно зайнялися засновник Monobank Олег Гороховський, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федоров і Володимир Яценко та ін.

Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук також анонсували, що передадуть в лікарні України 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).