"Ахметов виділив гроші - Суркіс погрався з туалетним папером": українці не зрозуміли вчинку президента "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Користувачі соціальної мережі Instagram не оцінили вчинок президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, який взяв участь в челенджі з туалетним папером, передає УНН.
Відео, на якому Ігор Суркіс набиває туалетний папір, було опубліковано в Instagram-акаунтах brutfootbal і Dynamomania.
Таким чином, Суркіс підтримав челендж "Залишайся вдома", який раніше запустили іноземні футболісти.
Однак, користувачі соціальних мереж не оцінили вчинок бізнесмена. Частина були обурені тим, що президент столичного ФК, у той час, коли інші підприємці купують в українські лікарні ШВЛ, тести і захисні костюми для медиків, вибрав саме такий "вид підтримки" українців.
"Який президент - така і команда", - пише користувач Instagram.
"... який талант пропав", - коментують українці.
"Ахметов виділив гроші на лікування коронавірусу, Суркіс погрався туалеткою", - відзначають користувачі.
Були й ті, хто рекомендував учасникам флешмобу набивати використаний туалетний папір.
Загалом, про доцільність такої дії на спортивних сайтах розгорнулися бурхливі дискусії.
Також, челендж "Залишайся вдома" прокоментував у себе в Twitter відомий футбольний агент Дмитро Селюк.
Він заявив, що категорично проти подібних флешмобів.
"Вважаю, футболісти з зарплатою понад 1 млн євро повинні купити хоча б 1 апарат для вентиляції легенів, яких скрізь не вистачає, і подарувати лікарням, де їх потребують. Це врятує життя. Ось це справжній флешмоб", - написав Селюк в Twitter.
Нагадаємо, вчора Фонд Ріната Ахметова зробив заяву про те, що президент ФК "Шахтар" направляє 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом COVID-19.
Президент групи DCH (екс-президент ФК "Металіст") Олександр Ярославський повідомив, що на національну програму з протидії коронавірусу виділив 2 млн дол., і ще 1 млн дол. - на регіональну харківську.
Сьогодні стало відомо про те, МХП Юрія Косюка направив Черкаській області 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом.
Купівлею апаратів ШВЛ для українських лікарень активно зайнялися засновник Monobank Олег Гороховський, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федоров і Володимир Яценко та ін.
Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук також анонсували, що передадуть в лікарні України 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).