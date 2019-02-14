Airbus прекратил производство крупнейших авиалайнеров А380
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания Airbus приняла решение прекратить выпуск А380 — крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление авиаконцерна.
"Это решение было принято после того, как крупнейший заказчик - авиакомпания Emirates - сократила свой заказ на A380", - говорится в официальном документе.
В заявлении компании сообщается, что Emirates уменьшила заказ двухэтажных A380 с 162 до 123 самолётов. Таким образом, вместо 53 единиц будет поставлено только 14. Последние авиалайнеры будут переданы ОАЭ в течение двух лет и в 2021 году Airbus прекратит их продажи.
В компании отметили, что начнут переговоры с профсоюзами, поскольку в ближайшее время работы могут лишиться более 3 тысяч человек.
Как сообщал УНН, компании Dassault Aviation и Airbus договорились создать боевой самолёт будущего.