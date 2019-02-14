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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63272 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84332 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131028 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130669 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130013 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125145 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161192 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Airbus прекратил производство крупнейших авиалайнеров А380

Airbus прекратил производство крупнейших авиалайнеров А380

Киев  •  УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания Airbus приняла решение прекратить выпуск А380 — крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление авиаконцерна.

"Это решение было принято после того, как крупнейший заказчик - авиакомпания Emirates - сократила свой заказ на A380", - говорится в официальном документе.

В заявлении компании сообщается, что Emirates уменьшила заказ двухэтажных A380 с 162 до 123 самолётов. Таким образом, вместо 53 единиц будет поставлено только 14. Последние авиалайнеры будут переданы ОАЭ в течение двух лет и в 2021 году Airbus прекратит их продажи.

В компании отметили, что начнут переговоры с профсоюзами, поскольку в ближайшее время работы могут лишиться более 3 тысяч человек.

Как сообщал УНН, компании Dassault Aviation и Airbus договорились создать боевой самолёт будущего.

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