Airbus припинив виробництво найбільших авіалайнерів А380
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Компанія Airbus прийняла рішення припинити випуск А380 - найбільшого серійного пасажирського авіалайнеру в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву авіаконцерну.
"Це рішення було прийнято після того, як найбільший замовник - авіакомпанія Emirates - скоротила своє замовлення на A380", - йдеться в офіційному документі.
У заяві компанії повідомляється, що Emirates зменшила замовлення двоповерхових A380 з 162 до 123 літаків. Таким чином, замість 53 одиниць буде поставлено тільки 14. Останні авіалайнери будуть передані ОАЕ протягом двох років і в 2021 році Airbus припинить їх продаж.
У компанії відзначили, що почнуть переговори з профспілками, оскільки найближчим часом роботу можуть втратити більше 3 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, компанії Dassault Aviation і Airbus домовилися створити бойовий літак майбутнього.