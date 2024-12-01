Агрессор обстрелял Херсонщину: 2 погибших и 15 раненых

За прошедшие сутки захватчики снова обстреливали Херсонщину, нанеся удары по 14 населенным пунктам, включая Херсона. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Среди атакованных общин были антоновка, Приднепровское, Садовое, инженерное, Белозерка, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка, Одрадокаменка, Крещеновка, Бургунка и другие.

В результате атак повреждены 11 частных домов, газопровод, складские и гаражные помещения, автобус и несколько автомобилей. Обстрелы также затронули образовательные учреждения и жилые кварталы.

Жертвы среди мирного населения: 2 погибших и 15 раненых.

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