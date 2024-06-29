Вчера вечером агрессор обстрелял Никополь и Покровскую громаду, уничтожив хозяйственную постройку и повредив дома и линию электропередач. Утром Никополь снова атаковали артснарядами. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером захватчики совершили артиллерийские обстрелы по Никополю и Покровской громаде. Следовательно, по райцентру были применены беспилотные летательные аппараты (БпЛА), с которых сбрасывали боеприпасы.

В результате вражеской атаки произошел пожар, который потушили спасатели. Однако была уничтожена одна хозяйственная постройка и еще две повреждены. Также повреждены два частных дома, два гаража, теплица и линия электропередач.

Дополнительно, сегодня с самого утра оккупанты атаковали, нанося удары артиллерийскими снарядами. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Добавим

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, 5 человек считаются пропавшими без вести.

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