Киев • УНН
Прошлой ночью агрессор обстрелял Никополь и Покровскую громаду, разрушив хозяйственную постройку и повредив жилые дома, гаражи, теплицу и линии электропередач, а утром Никополь снова был обстрелян артиллерийскими снарядами, хотя жертв и пострадавших не зафиксировано.
Вчера вечером агрессор обстрелял Никополь и Покровскую громаду, уничтожив хозяйственную постройку и повредив дома и линию электропередач. Утром Никополь снова атаковали артснарядами. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, вчера вечером захватчики совершили артиллерийские обстрелы по Никополю и Покровской громаде. Следовательно, по райцентру были применены беспилотные летательные аппараты (БпЛА), с которых сбрасывали боеприпасы.
В результате вражеской атаки произошел пожар, который потушили спасатели. Однако была уничтожена одна хозяйственная постройка и еще две повреждены. Также повреждены два частных дома, два гаража, теплица и линия электропередач.
Дополнительно, сегодня с самого утра оккупанты атаковали, нанося удары артиллерийскими снарядами. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Добавим
В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, 5 человек считаются пропавшими без вести.
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