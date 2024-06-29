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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59481 перегляди

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Агресор обстріляв Дніпропетровщину: виникла пожежа, нанесені матеріальні збитки, жертв немає

Київ • УНН

 • 25716 перегляди

Минулої ночі агресор обстріляв Нікополь і Покровську громаду, зруйнувавши господарську будівлю та пошкодивши житлові будинки, гаражі, теплицю та лінії електропередач, а вранці Нікополь знову був обстріляний артилерійськими снарядами, хоча жертв та постраждалих не зафіксовано.

Агресор обстріляв Дніпропетровщину: виникла пожежа, нанесені матеріальні збитки, жертв немає

Вчора ввечері агресор обстріляв Нікополь і Покровську громаду, знищивши господарську споруду та пошкодивши будинки і лінію електропередач. Вранці Нікополь знову атакували артснарядами. Жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, вчора ввечері загарбники здійснили артилерійські обстріли по Нікополю і Покровській громаді. Відтак, по райцентру було застосовано безпілотні літальні апарати (БпЛА), з яких скидали боєприпаси.

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа, яку загасили рятувальники. Проте було знищено одну господарську споруду та ще дві пошкоджено. Також понівечено два приватні будинки, два гаражі, теплицю та лінію електропередач.

Додатково, сьогодні від самого ранку окупанти атакували, завдаючи ударів артилерійськими снарядами. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Додамо

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, 5 людей вважаються зниклими безвісти.

Ракетна атака рф на Дніпро: кількість поранених зросла до 9, ще двоє людей не виходять на зв'язок28.06.24, 20:50 • 44212 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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