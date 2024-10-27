Агрессор нанес 41 обстрел по Сумской области: зафиксировано 111 взрывов
Киев • УНН
За день оккупанты совершили 41 обстрел по Сумской области, в результате чего зафиксировано 111 взрывов. Больше всего пострадала Юнаковская громада, где было зафиксировано 32 взрыва от артиллерии и КАБ.
Вражеские силы совершили 41 обстрел по Сумской области, поэтому было зафиксировано 111 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская громады.
В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), сброс взрывных устройств с беспилотников (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).
Юнаковская громада понесла наибольшие потери: враг атаковал из артиллерии (25 взрывов) и КАБ (7 взрывов). В Краснопольской громаде террористы сбросили 9 мин.
Великописаревская громада также стала мишенью для вражеских атак, получив 18 взрывов из артиллерии, 10 из минометов и 1 взрыв от сброшенного с БпЛА взрывного устройства.
Эсманьская громада потерпела 5 взрывов от обстрелов FPV-дронами, а в Глуховской громаде произошел один взрыв от FPV-дрона. В Шалыгинской громаде оккупанты сбросили 15 мин и совершили 3 взрыва от FPV-дронов.
Свесская община также страдала от обстрелов: 4 взрыва от FPV-дронов и 4 взрыва от артиллерии.
В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о движении вражеских дронов26 октября 2024, 18:04 • 14043 просмотра