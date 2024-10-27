Агресор завдав 41 обстріл по Сумщині: зафіксовано 111 вибухів
Київ • УНН
За день окупанти здійснили 41 обстріл по Сумській області, внаслідок чого зафіксовано 111 вибухів. Найбільше постраждала Юнаківська громада, де було зафіксовано 32 вибухи від артилерії та КАБ.
Ворожі сили здійснили 41 обстріл по Сумщині, відтак було зафіксовано 111 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.
У Білопільській громаді зафіксовано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв з безпілотників (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
Юнаківська громада зазнала найбільших втрат: ворог атакував з артилерії (25 вибухів) та КАБ (7 вибухів). У Краснопільській громаді терористи скинули 9 мін.
Великописарівська громада також стала мішенню для ворожих атак, отримавши 18 вибухів з артилерії, 10 з мінометів та 1 вибух від скинутого з БпЛА вибухового пристрою.
Есманьська громада зазнала 5 вибухів від обстрілів FPV-дронами, а в Глухівській громаді стався один вибух від FPV-дрона. У Шалигинській громаді окупанти скинули 15 мін та здійснили 3 вибухи від FPV-дронів.
Свеська громада також потерпала від обстрілів: 4 вибухи від FPV-дронів і 4 вибухи від артилерії.
У Сумах пролунали вибухи після попередження про рух ворожих дронів26.10.24, 21:04 • 31596 переглядiв