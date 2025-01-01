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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор нанес 36 обстрелов по Сумщине: какие громады пострадали больше всего

Агрессор нанес 36 обстрелов по Сумщине: какие громады пострадали больше всего

Киев  •  УНН

 • 7304 просмотра

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Вражеские войска обстреляли 9 громад Сумской области, осуществив 59 взрывов. Применялись ракеты, артиллерия, минометы и FPV-дроны, поврежден автомобиль.

Вражеские войска совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, нанеся 59 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская и Зноб-Новгородская громады. 

Шосткинская громада подверглась ракетным ударам, а в Хотинской враг атаковал FPV-дроном и минометами, повредив автомобиль. В Краснопольской громаде россияне применили дроны для сброса взрывчатки и FPV-дронов. Подобные атаки произошли в Великописаревской и Шалыгинской громадах, где, кроме дронов, враг использовал артиллерию и минометы. 

Ракетные удары были зафиксированы в Тростянецкой громаде, а минометные обстрелы - в Есманьской, Белопольской и Зноб-Новгородской громадах. Несмотря на постоянный огонь, украинские защитники и экстренные службы продолжают работать, фиксируя повреждения и помогая пострадавшим.

Армия рф ударила ракетами по инфраструктуре в Сумской области: что известно31 дек. 2024, 06:59 • 20245 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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