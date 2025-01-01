Агресор завдав 36 обстрілів по Сумщині: які громади постраждали найбільше
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли 9 громад Сумської області, здійснивши 59 вибухів. Застосовувались ракети, артилерія, міномети та FPV-дрони, пошкоджено автомобіль.
Ворожі війська здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, завдавши 59 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Під вогнем опинилися Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська та Зноб-Новгородська громади.
Шосткинська громада зазнала ракетних ударів, а в Хотінській ворог атакував FPV-дроном і мінометами, пошкодивши автомобіль. У Краснопільській громаді росіяни застосували дрони для скидання вибухівок і FPV-дронів. Подібні атаки відбулися у Великописарівській та Шалигинській громадах, де, крім дронів, ворог використовував артилерію та міномети.
Ракетні удари були зафіксовані в Тростянецькій громаді, а мінометні обстріли – в Есманьській, Білопільській та Зноб-Новгородській громадах. Попри постійний вогонь, українські захисники та екстрені служби продовжують працювати, фіксуючи пошкодження та допомагаючи постраждалим.
Армія рф вдарила ракетами по інфраструктурі на Сумщині: що відомо31.12.24, 08:59 • 23460 переглядiв