Агрессор держит в Средиземном море 7 кораблей, два из них с «Калибрами»
Киев • УНН
В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два имеют крылатые ракеты «Калибр» с возможностью залпа до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут осуществить залп до 22 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Однако в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.
В течение последних суток через Керченский пролив в Черное море прошло шесть судов, четыре из которых продолжили движение к Босфору. В то же время, пять судов пересекли Керченский пролив в направлении Азовского моря, из которых два продолжили курс через Босфор.
Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, в частности требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.
Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"29 нояб. 2023, 03:20 • 30898 просмотров