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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор держит в Средиземном море 7 кораблей, два из них с «Калибрами»

Агрессор держит в Средиземном море 7 кораблей, два из них с «Калибрами»

Киев  •  УНН

 • 7435 просмотра

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В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два имеют крылатые ракеты «Калибр» с возможностью залпа до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут осуществить залп до 22 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Однако в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

В течение последних суток через Керченский пролив в Черное море прошло шесть судов, четыре из которых продолжили движение к Босфору. В то же время, пять судов пересекли Керченский пролив в направлении Азовского моря, из которых два продолжили курс через Босфор. 

Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, в частности требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.

Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"29 нояб. 2023, 03:20 • 30898 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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