В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут осуществить залп до 22 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Однако в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

В течение последних суток через Керченский пролив в Черное море прошло шесть судов, четыре из которых продолжили движение к Босфору. В то же время, пять судов пересекли Керченский пролив в направлении Азовского моря, из которых два продолжили курс через Босфор.

Террористическая страна продолжает нарушать международные нормы, в частности требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.

Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"