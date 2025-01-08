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Агресор тримає у Середземному морі 7 кораблів, два з них з "Калібрами"

Агресор тримає у Середземному морі 7 кораблів, два з них з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 24845 перегляди

У Середземному морі перебуває сім російських суден, з яких два мають крилаті ракети "Калібр" із можливістю залпу до 22 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

У Середземному морі перебуває сім російських суден, з яких два оснащені крилатими ракетами "Калібр", що можуть здійснити залп до 22 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Однак у Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в Чорне море пройшло шість суден, чотири з яких продовжили рух до Босфору. У той же час, п’ять суден перетнули Керченську протоку в напрямку Азовського моря, з яких два продовжили курс через Босфор. 

Терористична країна продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден.

Росія тримає в Чорному морі два підводні човни з ракетами "Калібр"29.11.23, 05:20 • 31006 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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