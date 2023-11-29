Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"

Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.