Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"
Россия держит в Черном море две подводные лодки, вооруженные до 8 ракетами "Калибр", что представляет высокую ракетную угрозу.
В Балтийском море усиливают охрану 20 военными кораблями
Министры обороны стран JEF договорились о развертывании около 20 военных кораблей для патрулирования Балтийского моря с пятницы из-за растущих угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности, с целью отправки сигналов к России.
Саудовская Аравия примет Всемирную выставку "Экспо-2030"
Саудовская Аравия будет принимать Всемирную выставку ЭКСПО-2030 в Эр-Рияде с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года, получив рекордные 119 голосов, обойдя конкурентов - Южную Корею и Италию. Это еще один дипломатический триумф страны Персидского залива после Чемпионата мира по футболу в Катаре.
Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше
Авария на угольной шахте им. Собеского в Явожно, Польша, вызванная прорывом трубопровода на глубине 500 м, привела к гибели по меньшей мере одного шахтера и ранению пятерых других; спасательные работы продолжаются.
Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте
Французский военный корабль Dixmude, который теперь является плавучим госпиталем вблизи Газы, начал принимать первых пациентов, нуждающихся в неотложной помощи в Эль-Арише, Египет. 40 коек и 80 медицинских работников, среди которых 16 хирургов и шесть педиатров. Франция готова эвакуировать и пролечить в своих больницах до пятидесяти детей из Газы.
Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине
На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.
Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters
Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.
Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.
Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи
Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.
Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления
Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются справиться с последствиями непогоды из-за нехватки персонала, из-за чего многие населенные пункты остались без света.