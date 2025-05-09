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"Агрессивная риторика и никаких требований": Стефанишина о переговорах с Венгрией

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Вице-премьер заявила о жесткой позиции Венгрии и ее агрессивной риторике в отношении Украины. Несмотря на это, Украина продолжает диалог и готовится к встрече 12 мая.

"Агрессивная риторика и никаких требований": Стефанишина о переговорах с Венгрией

Венгрия занимает жесткую позицию в переговорах с Украиной, при этом ее риторика в отношении нашего государства является агрессивной, хотя не всегда связана с внутренними украинскими вопросами. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью для "Мы - Украина", передает УНН.

На самом деле, Венгрия сейчас для меня один из самых сложных переговорщиков, потому что они ничего не хотят. На самом деле, риторика, которую мы слышим, она агрессивна, что тут скрывать, по отношению к Украине, по отношению к стремлению граждан Украины, в том числе украинских венгров, которых десятки тысяч, реализовать этот выбор, выбор украинского народа. И это трудно, потому что не всегда эта риторика связана с самой Украиной. Блокировка различных решений происходит на уровне Европейского Союза. Венгрия выбрала путь активной коммуникации на уровне дипломатов с рф, Венгрия выбрала путь коммуникации с новой американской администрацией через призму негативного восприятия Украины 

- отметила Стефанишина.

Впрочем, по ее словам, Украина не прекращает попыток наладить диалог с венгерской стороной. По словам Стефанишиной, уже в понедельник, 12 мая, состоится следующая встреча.

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД 09.05.25, 19:40 • 26560 просмотров

Напомним

12 мая в Ужгороде состоится следующий раунд консультаций между Украиной и Венгрией по вопросам защиты прав национальных меньшинств. 

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Ужгород
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