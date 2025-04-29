Україна і Угорщина проведуть новий раунд консультацій щодо прав нацменшин 12 травня
Київ • УНН
12 травня в Ужгороді відбудеться черговий раунд консультацій між Україною та Угорщиною щодо захисту прав національних меншин.
12 травня в Ужгороді відбудеться наступний раунд консультацій між Україною та Угорщиною з питань захисту прав національних меншин. Про це домовилися українська та угорська делегації під час зустрічі у Будапешті 29 квітня, передає УНН із посиланням на Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
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Сьогодніу Будапешті відбулись розширені консультації делегацій України та Угорщини з питань захисту прав національних спільнот та розвитку взаємного діалогу України та Угорщини.
Українську делегацію очолила Віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції Ольга Стефанішина, на чолі делегації від Угорщини – заступник міністра Закордонних справ – парламентський державний секретар Левенте Мадяр.
Під час консультацій, сторони приділили основну увагу імплементації 11 пунктів, сформульованих Угорським урядом стосовно забезпечення прав угорської національної меншини в Україні.
Ми налаштовані продовжити двосторонній діалог з Угорщиною щодо питань, які стосуються дотримання прав угорської національної меншини в Україні, так само як і української національної меншини в Угорщині. Ми вважаємо, що це – стратегічний діалог, і він має бути зафіксований у конкретному плані
Як зазначили в Офісі, угорська делегація відзначила прогрес щодо врегулювання низки питань, які становлять спільний інтерес України та Угорщини.
Сьогодні ми домовились, що будемо інтенсивно продовжувати наш діалог. 12 травня фахівці з України та Угорщини знову зустрінуться і продовжать працювати над питаннями, які ми обговорили сьогодні
Україна готова виконати 11 пропозицій Угорщини стосовно нацменшин - Стефанішина25.06.24, 21:21 • 31464 перегляди