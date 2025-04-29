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Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая

Киев • УНН

 • 492 просмотра

12 мая в Ужгороде состоится очередной раунд консультаций между Украиной и Венгрией по защите прав национальных меньшин.

Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая

12 мая в Ужгороде состоится следующий раунд консультаций между Украиной и Венгрией по вопросам защиты прав национальных меньшинств. Об этом договорились украинская и венгерская делегации во время встречи в Будапеште 29 апреля, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Детали

Сегодня в Будапеште состоялись расширенные консультации делегаций Украины и Венгрии по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.

Украинскую делегацию возглавила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, во главе делегации от Венгрии – заместитель министра иностранных дел – парламентский государственный секретарь Левенте Мадьяр.

В ходе консультаций стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине. 

Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, равно как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане 

– подчеркнула вице-премьер.

Как отметили в Офисе, венгерская делегация отметила прогресс в урегулировании ряда вопросов, представляющих общий интерес Украины и Венгрии.

Сегодня мы договорились, что будем интенсивно продолжать наш диалог. 12 мая специалисты из Украины и Венгрии снова встретятся и продолжат работать над вопросами, которые мы обсудили сегодня 

– подчеркнул Левенте Мадьяр на пресс-конференции по итогам встречи. 

Украина готова выполнить 11 предложений Венгрии относительно нацменьшинств - Стефанишина25.06.24, 21:21 • 31464 просмотра

Антонина Туманова

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