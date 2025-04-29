Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая
Киев • УНН
12 мая в Ужгороде состоится очередной раунд консультаций между Украиной и Венгрией по защите прав национальных меньшин.
12 мая в Ужгороде состоится следующий раунд консультаций между Украиной и Венгрией по вопросам защиты прав национальных меньшинств. Об этом договорились украинская и венгерская делегации во время встречи в Будапеште 29 апреля, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Детали
Сегодня в Будапеште состоялись расширенные консультации делегаций Украины и Венгрии по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.
Украинскую делегацию возглавила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, во главе делегации от Венгрии – заместитель министра иностранных дел – парламентский государственный секретарь Левенте Мадьяр.
В ходе консультаций стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.
Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, равно как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане
Как отметили в Офисе, венгерская делегация отметила прогресс в урегулировании ряда вопросов, представляющих общий интерес Украины и Венгрии.
Сегодня мы договорились, что будем интенсивно продолжать наш диалог. 12 мая специалисты из Украины и Венгрии снова встретятся и продолжат работать над вопросами, которые мы обсудили сегодня
Украина готова выполнить 11 предложений Венгрии относительно нацменьшинств - Стефанишина25.06.24, 21:21 • 31464 просмотра