Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая

12 мая в Ужгороде состоится следующий раунд консультаций между Украиной и Венгрией по вопросам защиты прав национальных меньшинств. Об этом договорились украинская и венгерская делегации во время встречи в Будапеште 29 апреля, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Сегодня в Будапеште состоялись расширенные консультации делегаций Украины и Венгрии по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.

Украинскую делегацию возглавила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, во главе делегации от Венгрии – заместитель министра иностранных дел – парламентский государственный секретарь Левенте Мадьяр.

В ходе консультаций стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, равно как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане