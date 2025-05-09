"Агресивна риторика і жодних вимог": Стефанішина про переговори з Угорщиною

Угорщина займає жорстку позицію у переговорах із Україною, при цьому її риторика щодо нашої держави є агресивною, хоча не завжди пов’язана з внутрішніми українськими питаннями. Про це заявила віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю для "Ми — Україна", передає УНН.

Насправді, Угорщина зараз є для мене одним з найскладніших переговорників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді, риторика, яку ми чуємо, вона агресивна, що тут приховувати, по відношенню до України, по відношенню до прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати цей вибір, вибір українського народу. І це важко, бо не завжди ця риторика повʼязана з самою Україною. Блокування різних рішень відбувається на рівні Європейського Союзу. Угорщина обрала шлях активної комунікації на рівні дипломатів з рф, Угорщина обрала шлях комунікації з новою американською адміністрацією через призму негативного сприйняття України - зазначила Стефанішина.

Втім, за її словами, Україна не припиняє спроб налагодити діалог з угорською стороною. За словами Стефанішиної, вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч.

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Нагадаємо

12 травня в Ужгороді відбудеться наступний раунд консультацій між Україною та Угорщиною з питань захисту прав національних меншин.