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"Агресивна риторика і жодних вимог": Стефанішина про переговори з Угорщиною

Київ • УНН

 • 2152 перегляди

Віце-прем'єрка заявила про жорстку позицію Угорщини та її агресивну риторику щодо України. Попри це, Україна продовжує діалог і готується до зустрічі 12 травня.

"Агресивна риторика і жодних вимог": Стефанішина про переговори з Угорщиною

Угорщина займає жорстку позицію у переговорах із Україною, при цьому її риторика щодо нашої держави є агресивною, хоча не завжди пов’язана з внутрішніми українськими питаннями. Про це заявила віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю для "Ми — Україна", передає УНН.

Насправді, Угорщина зараз є для мене одним з найскладніших переговорників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді, риторика, яку ми чуємо, вона агресивна, що тут приховувати, по відношенню до України, по відношенню до прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати цей вибір, вибір українського народу. І це важко, бо не завжди ця риторика повʼязана з самою Україною. Блокування різних рішень відбувається на рівні Європейського Союзу. Угорщина обрала шлях активної комунікації на рівні дипломатів з рф, Угорщина обрала шлях комунікації з новою американською адміністрацією через призму негативного сприйняття України 

- зазначила Стефанішина.

Втім, за її словами, Україна не припиняє спроб налагодити діалог з угорською стороною. За словами Стефанішиної, вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч.

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС09.05.25, 19:40 • 28436 переглядiв

Нагадаємо

12 травня в Ужгороді відбудеться наступний раунд консультацій між Україною та Угорщиною з питань захисту прав національних меншин. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Ольга Стефанишина
Європейський Союз
Угорщина
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