Агрессор продолжает делать ставку на артиллерию, но имеет проблемы с установками - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. У российской армии есть проблемы по производству новых артустановок, а также их расконсервации. вс рф продолжает делать ставку на артиллерию, но использовать ее в целом в режиме интенсивности россиянам уже труднее. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает УНН.
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«Есть значительные проблемы у агрессора с артустановками – как производства новых, так и расконсервации. Потому что вопрос условий сохранения, и вопрос интенсивности использования стволов на линии фронта. Враг начинает сталкиваться с этой проблемой», - отметил Юсов.
Также он пояснил, что российская армия еще во многом делает ставку на артиллерию, но может сосредоточить большую огневую мощь лишь на отдельных участках.
«На отдельных участках они могут сосредоточить большую огневую мощь и обеспечить тот же огневой вал, который использовали и раньше. Но в целом, в режиме высокой интенсивности, врагу трудно это обеспечивать», - пояснил представитель ГУР МО.
Юсов заметил, что Украине удалось установить на некоторых участках паритет.
«В последнее время на линии фронта Украине удалось установить на некоторых участках паритет. И не только за счет количества, - тут никто не соревнуется – а за счет качества и точности», - сказал он в эфире «Единых новостей».
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