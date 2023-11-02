Агресор продовжує робити ставку на артилерію, але має проблеми із установками - Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У російської армії є проблеми щодо виробництва нових артустановок, а також їх розконсервації. вс рф продовжує робити ставку на артилерію, але використовувати її в цілому в режимі інтенсивності росіянам вже важче. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає УНН.
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«Є значні проблеми у агресора із артустановками – як виробництва нових, так і розконсервації. Тому що питання умов збереження, і питання інтенсивності використання стволів на лінії фронту. Ворог починає стикатися з цією проблемою», - зазначив Юсов.
Також він пояснив, що російська армія ще багато в чому робить ставку на артилерію, але може зосередити велику вогневу міць лише на окремих ділянках.
«На окремих ділянках вони можуть зосередити велику вогневу міць і забезпечити той самий вогневий вал, який використовували і раніше. Але в цілому, в режимі високої інтенсивності, ворогу важко це забезпечувати», - пояснив представник ГУР МО.
Юсов зауважив, що Україні вдалося встановити на деяких ділянках паритет.
«Останнім часом на лінії фронту Україні вдалося встановити на деяких ділянках паритет. І не лише за рахунок кількості, - тут ніхто не змагається – а за рахунок якості і точності», - сказав він в ефірі «Єдиних новин».
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