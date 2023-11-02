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Сили оборони завадили росіянам оточити Авдіївку, на фронті за добу відбулось 57 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 150635 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута та тримають оборону Авдіївки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні у четвер, пише УНН.

Сили оборони завадили росіянам оточити Авдіївку, на фронті за добу відбулось 57 боєзіткнень - Генштаб

Цитата

"Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.
  • Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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