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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Силы обороны помешали россиянам окружить Авдеевку, на фронте за сутки произошло 57 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 150635 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и держат оборону Авдеевки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке в четверг, пишет УНН.

Силы обороны помешали россиянам окружить Авдеевку, на фронте за сутки произошло 57 боестолкновений - Генштаб

Цитата

"За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
  • На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили 10 атак противника.
  • На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромового, Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили 15 атак противника. В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак врага.
  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак.
  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.
  • В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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