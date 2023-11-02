Силы обороны помешали россиянам окружить Авдеевку, на фронте за сутки произошло 57 боестолкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и держат оборону Авдеевки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке в четверг, пишет УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:
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- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
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- На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили 10 атак противника.
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- На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
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- На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромового, Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили 15 атак противника. В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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- На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак врага.
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- На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак.
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- На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.
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- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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- На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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