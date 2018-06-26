Агрессивные попытки РФ управлять миром без цивилизованных правил должны быть уничтожены - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Во вторник в Гааге, Нидерланды, началась Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Участие в сессии принимает и делегация Украины во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Бондарем, передает УНН.
"Мы должны оставаться бдительными в отношении тех, кто использует Оружие Массового Поражения; против тех, кто защищает виновников использования химического оружия, против тех, кто подрывает усилия международного сообщества для решения этой проблемы", - заявили представители Украины на сессии.
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По словам украинской стороны, Россия заблокировала способность мира найти виновников в применениях химического оружия в Сирии, наложив вето на возобновление независимого расследования.
"Непрерывная неспособность Совета Безопасности ООН реагировать на использование химического оружия может повлечь дальнейшие опасные последствия в Сирии и за ее пределами. Мир видит поведение режима России - как в Сирии, Соединенном Королевстве, Грузии, Украины, так и в других странах - беспрецедентно со времен Второй мировой войны. Эти агрессивные попытки управлять миром без каких-либо цивилизованных правил должны быть уничтожены", - заявила украинская делегация.
Ранее Госдеп США заявил о попытках России и Сирии "зачистить" место химатакы в Думе.