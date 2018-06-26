Агресивні спроби РФ керувати світом без цивілізованих правил повинні бути знищені – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У вівторок у Гаазі, Нідерланди, розпочалась Спеціальна сесія Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї. Участь у сесії приймає і делегація України на чолі з заступником міністра закордонних справ України Василем Бондарем, передає УНН.
“Ми повинні залишатись пильнішими щодо тих, хто використовує Зброю Масового Ураження; проти тих, хто захищає винуватців використання хімічної зброї, проти тих, хто підриває зусилля міжнародної спільноти для вирішення цієї проблеми”, — заявили представники України на сесії.
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За словами української сторони, Росія заблокувала здатність світу знайти винуватців у застосуваннях хімічної зброї в Сирії, наклавши вето на поновлення незалежного розслідування.
“Безперервна нездатність Ради Безпеки ООН реагувати на використання хімічної зброї може спричинити подальші небезпечні наслідки в Сирії та за її межами. Світ бачить поведінку режиму Росії — як у Сирії, Сполученому Королівстві, Грузії, Україні, так і в інших країнах — безпрецедентно з часів Другої світової війни. Ці агресивні спроби керувати світом без будь-яких цивілізованих правил повинні бути знищені”, — заявила українська делегація.
Раніше Держдеп США заявив про спроби Росії та Сирії "зачистити" місце хіматаки у Думі.