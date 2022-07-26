Аграрии призвали Раду поддержать законопроект об усовершенствовании процедур приватизации госпредприятий

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Киев • УНН

 • 402487 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” призвала парламентариев принять во втором чтении законопроект №7451, который вносит некоторые изменения по совершенствованию процедур приватизации государственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время украинским аграриям срочно нужен доступ к инфраструктуре хранения и переработки зерновых, которую могут обеспечить объекты государственных предприятий – комбинаты хлебопродуктов и спиртзаводы. Этот законопроект разблокирует процесс приватизации и позволяет предпринимателям запустить новые производства и обеспечить продовольственную безопасность государства в ближайшей перспективе. В частности, принятие законопроекта позволит разблокировать приватизацию ныне неработающих государственных предприятий – 7 комбинатов хлебопродуктов и 31 спиртзавода”, - говорится в сообщении.

Также в Ассоциации отметили, что возобновление работы таких предприятий и их модернизация со стороны частных инвесторов позволит использовать потенциал для решения проблем хранения зерна и его переработки, в том числе возможности производства биоэтанола, а также создать новые рабочие места.

Напомним

Украинские аграрии собрали 6,5 млн тонн нового урожая. В целом в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн, что составляет около 70% от показателя 2020/21 годов. 

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