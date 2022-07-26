Аграрії закликали Раду підтримати законопроект про вдосконалення процедур приватизації держпідприємств

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“Наразі українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових, яку можуть забезпечити об’єкти державних підприємств – комбінати хлібопродуктів та спиртзаводи. Цей законопроект розблоковує процес приватизації і дозволяє підприємцям запустити нові виробництва та гарантувати продовольчу безпеку держави в найближчій перспективі. Зокрема прийняття законопроекту надасть можливість розблокувати приватизацію нині непрацюючих державних підприємств – 7 комбінатів хлібопродуктів та 31 спиртзавод”, - йдеться у повідомленні.

Також в Асоціації зазначили, що відновлення роботи таких підприємств та їх модернізація з боку приватних інвесторів дозволить використати наявний потенціал для вирішення проблем зберігання зерна та його переробки, у тому числі можливості виробництва біоетанолу, а також створити нові робочі місця.

Нагадаємо

Українські аграрії зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років.