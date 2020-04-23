Аграрии против предложенной КМУ модели контроля за урожаем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские аграрии не поддерживают инициативу Кабинета министров Украины по контролю за урожаем через ІТ-схему. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета, передает УНН.
Соответствующую инициативу КМУ предложила частная компания "Менора-Агро".
Ее суть заключается в установке на каждом комбайне программного обеспечения, что будет учитывать количество собранного урожая и вид культур, которые собираются, а также обрабатываемую площадь земель. Такой подход, по мнению КМУ, поможет в борьбе теневым производством с/х продукции.
ВАС приветствует готовность правительства бороться с теневиками. Последние ставят официальных сельхозпроизводителей в условия неравной конкуренции, и лишают государство миллиардных прибылей.
"Однако, данную инициативу ассоциация не поддерживает и призывает Кабмин отказаться от ее реализации, поскольку она является дорогой, технически неосуществимой и такой, что не достигает поставленных целей. Кроме того, предлагаемая система находится в остром противоречии с действующим законодательством, в том числе, антикоррупционным", - говорится в сообщении.
В ВАС объяснили, что без системы отслеживания движения физического объема товара контроль собранного легальными агропроизводителями урожая лишен всякого смысла.
"Те, кто работает легально, и так его не скрывают", - подчеркивают аграрии.
В ВАС напомнили, что стоимость реализации проекта, предлагаемого компанией "Менора-Агро", составляет примерно 9,2 млрд грн. Стоимость установки оборудования на один комбайн - до 160 тыс. грн.
В свою очередь, сама "Менора-Агро" получит по 1 доллару с тонны собранного урожая, то есть около 80 млн долларов в год.
"В случае реализации предложений ВАС, теневой сектор экономики и не только в аграрной отрасли, существенно сократится, а подобные дорогостоящие инициативы будут не нужны", - пишут аграрии.