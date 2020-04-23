Аграрії проти запропонованої КМУ моделі контролю за врожаєм

Відповідну ініціативу КМУ запропонувала приватна компанія “Менора-Агро”.

Її суть полягає у встановленні на кожному комбайні програмного забезпечення, що обліковуватиме кількість зібраного урожаю та вид культур, які збираються, а також оброблювану площу земель. Такий підхід, на переконання КМУ, допоможе у боротьбі тіньовим виробництвом с/г продукції.

ВАР вітає готовність уряду боротися із тіньовиками. Останні ставлять офіційних сільгоспвиробників в умови нерівної конкуренції, і позбавляють державу мільярдних прибутків.

“Однак, дану ініціативу асоціація не підтримує і закликає Кабмін відмовитись від її реалізації, оскільки вона є дорогою, технічно нездійсненною і такою, що не досягає поставлених цілей. Крім того, пропонована система знаходиться у гострому протиріччі з чинним законодавством, у тому числі, антикорупційним”, — йдеться у повідомленні.

У ВАР пояснили, що без системи відстеження руху фізичного обсягу товару контроль зібраного легальними агровиробниками урожаю позбавлений будь-якого сенсу.

“Ті, хто працює легально, і так його не приховують”, — підкреслюють аграрії.

У ВАР нагадали, що вартість реалізації проекту, пропонованого компанією “Менора-Агро”, становить приблизно 9,2 млрд грн. Вартість установки обладнання на один комбайн — до 160 тис. грн.

У свою чергу, сама “Менора-Агро” отримає по 1 долару з тонни зібраного врожаю, тобто близько 80 млн доларів на рік.

"У разі реалізації пропозицій ВАР, тіньовий сектор економіки і не лише в аграрній галузі, суттєво скоротиться, а подібні дороговартісні ініціативи будуть не потрібні", — пишуть аграрії.