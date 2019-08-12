Аграрии планируют засеять озимыми зерновыми 7,3 млн га
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Под урожай 2020 года прогнозируется посеять озимых зерновых на площади 7,3 млн га. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
"В целом, по оперативным данным регионов, под урожай 2020 года прогнозируется посеять озимых зерновых на площади 7,3 млн га, в том числе: пшеницы (включая тритикале) - 6,2 млн га, ржи - 122 тыс. га, ячменя - 920 тыс. га", - указали в ведомстве.
Также в Минагрополитики сообщили, что, наряду с уборкой урожая, в 11 регионах Украины начато посев озимого рапса под урожай 2020 года.
По данным ведомства, уже посеяно 52,6 тыс. га рапса или 5% к прогнозу (1,1 млн га). Потребность в семенах озимого рапса составляет 6 тыс. тонн, а прогнозируемая обеспеченность - 6,2 тыс. тонн или 105%.