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Аграрії планують засіяти озимими зерновими 7,3 млн га

Аграрії планують засіяти озимими зерновими 7,3 млн га

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під урожай 2020 року прогнозується посіяти озимих зернових на площі 7,3 млн га. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

"Загалом, за оперативними даними регіонів, під урожай 2020 року прогнозується посіяти озимих зернових на площі 7,3 млн га, в тому числі: пшениці (включаючи тритикале) – 6,2 млн га, жита – 122 тис. га, ячменю – 920 тис. га", - вказали у відомстві.

Також у Мінагрополітики повідомили, що, поряд зі збиранням врожаю, у 11 регіонах України розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року.

За даними відомства, уже посіяно 52,6 тис. га ріпаку або 5% до прогнозу (1,1 млн га). Потреба в насінні озимого ріпаку становить 6 тис. тонн, а прогнозована забезпеченість – 6,2 тис. тонн або 105%.

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