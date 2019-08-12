Аграрії планують засіяти озимими зерновими 7,3 млн га
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під урожай 2020 року прогнозується посіяти озимих зернових на площі 7,3 млн га. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"Загалом, за оперативними даними регіонів, під урожай 2020 року прогнозується посіяти озимих зернових на площі 7,3 млн га, в тому числі: пшениці (включаючи тритикале) – 6,2 млн га, жита – 122 тис. га, ячменю – 920 тис. га", - вказали у відомстві.
Також у Мінагрополітики повідомили, що, поряд зі збиранням врожаю, у 11 регіонах України розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року.
За даними відомства, уже посіяно 52,6 тис. га ріпаку або 5% до прогнозу (1,1 млн га). Потреба в насінні озимого ріпаку становить 6 тис. тонн, а прогнозована забезпеченість – 6,2 тис. тонн або 105%.